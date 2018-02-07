В Олександрії викрили швейне підприємство, яке нелегально займалося пошиттям військового одягу

Сьогодні, 7 лютого, в Олександрії було викрито підприємство, яке займалося пошиттям військового одягу. Таку інформацію оприлюднила прес-служба “Олександрійської міської ради”.

Зазначається, що на час перевірки робочою групою з легалізації найманої праці за участю державного інспектора праці було виявилено 19 осіб, які шили та запаковували одяг з биркою виробника міста Києва.

У цеху виявлено швейне обладнання, матеріали та готову продукцію. У ході перевірки було викликано слідчу групу міського відділу Національної поліції. На даний момент людей, що знаходились у цеху, відправлено до Нацполіції для встановлення особи.