В Олександрії виявили кота хворого на сказ

Хворого на сказ домашнього кота, який вкусив господарку, виявили в мікрорайоні 8 школи, в п’ятницю, 20 липня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

В зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській міськраді, рішенням якої визначили загрозливу зону обмежену річкою Березівкою та вулицями Єфремова, Запорізькою, Бендерова, а неблагополучним щодо сказу визнаний будинок №3 по вулиці Пантаївській.

З вказаної території заборонено вивозити собак, котів і диких тварин, а також їх вигул та проведення виставок, а міській лікарні ветмедицини доручено провести щеплення тварин проти сказу.