Сьогодні зранку, 3 лютого поліцейські отримали повідомлення про труп на території дачного кооперативу “Геолог”. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергій Котигу.

Так, близько 11 години поліцейські виїхали на місце пригоди, після огляду тіло померлого було направлено на судово-медичну експертизу, яка визначить причини смерті потерпілого. Але стан тіла говорить про те, що помер чоловік досить давно. Крім цього, вдалося встановити і особу невідомого – 40-річний чоловік часто зловживав алкоголем.

Поки що ж правоохоронці очікують висновків судово-медичної експертизи, аби надати даній події кваліфікацію та відкрити відповідне кримінальне провадження.