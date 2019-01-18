В Олександрії визначено місця для розміщення агітаційних матеріалів

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З метою належної організації проведення агітації в Олександрії під час проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року виконком міської ради визначив 13 місць (тумб) для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів, повідомляє «Голос Громади».

Це об`єкти відповідного призначення, розташовані за адресами:

  1. Перехрестя вулиць Франка і Козацький шлях,
  2. Вул. Першоравнева (біля в`їзду на КСК «Ніка»),
  3. Площа Покровська (перед в`їздом на площу),
  4. Проспект Соборний (між житловими будинками №№5 і 7),
  5. Перехрестя проспекту Соборного і вул. Першотравневої,
  6. Площа Соборна (біля кінотеатру «Жовтень»),
  7. Площа Соборна, парна сторона, біля автобусної зупинки),
  8. Проспект Соборний, біля музею ім. А. Худякової,
  9. Вул. Діброви (біля будівлі пр. Соборний, 60),
  10. Перехрестя проспекту Соборного та вул. Козацької,
  11. Проспект Соборний (біля автобусної зупинки вул.Гагаріна),
  12. Проспект Соборний (біля житлового будинку №107),
  13. Проспект Соборний, 122 б (біля магазину «Тандем»).
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