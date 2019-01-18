В Олександрії визначено місця для розміщення агітаційних матеріалів

З метою належної організації проведення агітації в Олександрії під час проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року виконком міської ради визначив 13 місць (тумб) для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів, повідомляє «Голос Громади».
Це об`єкти відповідного призначення, розташовані за адресами:
- Перехрестя вулиць Франка і Козацький шлях,
- Вул. Першоравнева (біля в`їзду на КСК «Ніка»),
- Площа Покровська (перед в`їздом на площу),
- Проспект Соборний (між житловими будинками №№5 і 7),
- Перехрестя проспекту Соборного і вул. Першотравневої,
- Площа Соборна (біля кінотеатру «Жовтень»),
- Площа Соборна, парна сторона, біля автобусної зупинки),
- Проспект Соборний, біля музею ім. А. Худякової,
- Вул. Діброви (біля будівлі пр. Соборний, 60),
- Перехрестя проспекту Соборного та вул. Козацької,
- Проспект Соборний (біля автобусної зупинки вул.Гагаріна),
- Проспект Соборний (біля житлового будинку №107),
- Проспект Соборний, 122 б (біля магазину «Тандем»).