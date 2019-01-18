В Олександрії визначено місця для розміщення агітаційних матеріалів

З метою належної організації проведення агітації в Олександрії під час проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року виконком міської ради визначив 13 місць (тумб) для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів, повідомляє «Голос Громади».

Це об`єкти відповідного призначення, розташовані за адресами: