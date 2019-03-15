Визначено термін призову олександрійських громадян на строкову військову службу на 2019 рік

Призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України проходитиме у квітні-червні та жовтні-грудні 2019 року, повідомляє «Голос Громади» згідно з відповідним рішенням виконкому Олександрійської міської ради.

Призову підлягають громадяни України чоловічої статі, придатні за станом здоров`я до військової служби в мирний час, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, котрі не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Робота призовної комісії у поточному році триватиме з 1 квітня по 30 червня та з 1 жовтня по 31 грудня у приміщенні призовної дільниці м.Олександрії.

Медичний огляд призовників проходитиме з 1 березня по 30 червня та з 1 вересня по 31 грудня на призовній дільниці (м.Олександрія, вул.Шевченка,85) щоденно, крім вихідних та святкових днів.