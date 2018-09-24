В Олександрії визначились хто буде ремонтувати асфальтне покриття по вулиці Говорова

В п’ятницю, 21 вересня, відбувся тендер на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Говорова в місті Олександрія. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.
В аукціоні, запропонувавши меншу ціну за виконання робіт, перемогло приватне підприємство «Промбудсервісальянс».
Наразі триває процедура прекваліфікації переможця під час якої замовник визначає чи є у переможця тендеру необхідне обладнання для проведення робіт.
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Замовником робіт виступає управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.
Вартість робіт становить 849 тисяч гривень.
Ремонт асфальтного покриття має бути завершений до кінця поточно року.