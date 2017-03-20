Сьогодні, 20 березня на засіданні робочої групи із впровадження відповідного програмного комплексу для Центру надання адміністративних послуг в місті обговорили впровадження електронної черги та онлайн-прийому громадян. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Така віддалена форма роботи через мережу Інтернет забезпечить більш високу якість послуг, контроль за термінами опрацювання документів, а також унеможливить корупційну складову, адже не буде безпосереднього контакту між суб’єктом звернення та представником влади.

Крім цього, було визначено етапи запровадження. Перший з них триватиме до кінця поточного тижня та передбачає підготовку нормативних документів. На другом етапі планується підписання договору з КП «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради, яке готове поділитися своїм досвідом впровадження системи роботи ЦНАПу. Третій етап передбачає придбання необхідного обладнання та застосуванння самої системи.

Прес-служба міськради зазначає, що Олександрія стане першим містом у Кіровоградській області, яке запровадить електронну чергу та онлайн-прийом громадян у Центрі надання адміністративних послуг.