В Олександрії з аукціону не змогли продати «Україночку»

Сьогодні, 30 серпня, мали відбутися торги на яких з аукціону за борги мало бути реалізоване приміщення магазину «Україночка», площею 328,8 кв. м., що знаходиться в мікрорайоні Перемога за адресою: вул. Звєрєва Іллі, буд. 5. Повідомляє Голос Громади з посиланням на систему торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Проте, аукціон не відбувся через відмову усім учасникам, що подали заявки, на участь в аукціоні.

Зазначимо, що будівлю магазину «Україночка» продають за борги власника. Стартова ціна за лот становила 569 482 гривень, а крок аукціону становить 11 389 гривень.