В Олександрії з аукціону продають черговий предмет іпотеки

В Олександрії на торги виставили 1/2 частина однокімнатної квартири, загальною площею 26,0 кв. м, що знаходиться по вулиці Трудових резервів. Відповідний лот розміщений на сайті системи електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ», 13 березня.

Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа становить – 26,0 кв. житлова площа – 14,3 кв. м.

Торги розпочнуться в понеділок, 2 квітня, зі стартової ціни в 25 259 гривень, а крок аукціону становить 757 гривень.

Зазначимо, що на сьогодні крім вищевказаного лоту на торги виставлено земельну ділянку площею 2 га, на території Протопопівської сільської ради. Торги почнуться 2 квітня зі стартової ціни в 55 тисяч гривень.