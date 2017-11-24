В Олександрії з аукціону продають черговий предмет іпотеки

Трикімнатну квартиру, загальною площею 71,0 кв. м виставили на продаж на сайті системи електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ», 22 листопада.

Квартира № 79, розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку за адресою м. Олександрія, вул. Г.Сталінграду, 21 є предметом іпотеки.

Торги за визначений лот призначені на 22 грудня зі стартовою ціною в 351 400.00 грн.

Зазначимо, що на сьогодні серед лотів з Олександрії на торги виставлені: нежитлове приміщення, магазин промислових та продовольчих товарів, після реконструкції квартири № 4, загальною площею 63,7 кв. м., адреса: вул. 6 Грудня, 133/4; нежитлове приміщення, магазин продовольчих товарів після реконструкції квартири № 30, загальною площею 54,0 кв. м., адреса: площа Покровська, 3/30; квартира, загальною площею 67,2 кв. м., що знаходиться за адресою: проспект Соборний, буд. 95, кв, 141 та нежитлові приміщення СТО загальною площею 4441 кв.м по вул. Героїв Сталінграда, 5.