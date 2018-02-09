В Олександрії з третьої спроби не змогли продати приміщення готелю

Вчора, 8 лютого, так і не відбулися торги за двоповерхове нежитлове приміщення загальною площею 337,8 кв. м., що по вулиці 6-го Грудня, 137 (район «Тинда»). Підставою цьому стала відсутність допущених до торгів учасників, а простіше кажучи, відсутність покупців.

Зазначимо, що початкова ціна лоту становила 1 766 360.00 гривень, а торги мали б відбутися 8 грудня 2017 року. В подальшому ж ціна на приміщення зменшилась на більш ніж як на 200 тисяч гривень і під час наступної спроби продати лот, 8 січня 2018 року становила 1 501 406.00 гривень, проте охочих стати власниками готелю так і не знайшлося.

Станом на 8 лютого початкова ціна за приміщення становила вже 1 236 452.00 гривень.

Як вже раніше повідомляв Голос Громади, на сайті електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» на продаж було виставлене двоповерхове нежитлове приміщення загальною площею 337,8 кв. м., що по вулиці 6-го Грудня, 137 (район «Тинда»).