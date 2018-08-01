В Олександрії з третьої спроби все ж придбали шкільні меблі для гімназії ім. Шевченка

Договір на поставку парт, стільчиків, а також столів для вчителя для навчального закладу підписали сьогодні, 1 серпня, навчально-виховне об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І – ІІ ступенів – школа мистецтв» та ФОП Кудіненко Артем Олександрович.

Підприємець має поставити до навчального закладу 150 одномісних регульованих столів для учнів, 151 учнівський регульований стілець та два вчительських столи за що отримає 162 735 гривень.

Закупівля відбувалась за переговорною процедурою, оскільки дві попередні спроби придбати шкільні меблі були скасовані через відсутність бажаючих прийняти участь в аукціоні. Зокрема, перший тендер був оголошений 11 червня, а другий 27 червня.