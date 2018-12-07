В Олександрії з урочистостями відзначили кращих волонтерів та працівників місцевого самоврядування

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Цього тижня в олександрійському районному будинку культури відзначили подвійне свято – День волонтера та День місцевого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

На урочистий захід завітали перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Коваль й голова районної ради Ольга Коріненко привітали присутніх та проголосили слова вдячності волонтерам та працівникам органів місцевого самоврядування Олександрійщини.

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Під час урочистостей Грамотою Кіровоградської обласної ради, за активну громадську діяльність, патріотизм, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородили Олега Берсименка та Олега Коріненка.

Почесною грамотою Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради з врученням нагрудного знака до неї та грошової премії нагороджені керівник ФГ «Ріта» Олександрійського району Анатолій Задесенець і начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату Олександрійської районної ради Тетяна Старовойтова.

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Подяку Кіровоградської обласної ради, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підвищення ролі органів місцевого самоврядування області, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування було оголошено секретарю Дівочепільської сільської ради Любові Маковецькій. Крім того, Грамоти та Подяки Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради були вручені кращим представникам професії – сільським та селищним головам, старостам, діловодам, секретарям та багатьом іншим.

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Після завершення урочистої частини для присутніх заходу відбувся святковий концерт.

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