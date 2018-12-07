В Олександрії з урочистостями відзначили кращих волонтерів та працівників місцевого самоврядування

Цього тижня в олександрійському районному будинку культури відзначили подвійне свято – День волонтера та День місцевого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

На урочистий захід завітали перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Коваль й голова районної ради Ольга Коріненко привітали присутніх та проголосили слова вдячності волонтерам та працівникам органів місцевого самоврядування Олександрійщини.

Під час урочистостей Грамотою Кіровоградської обласної ради, за активну громадську діяльність, патріотизм, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородили Олега Берсименка та Олега Коріненка.

Почесною грамотою Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради з врученням нагрудного знака до неї та грошової премії нагороджені керівник ФГ «Ріта» Олександрійського району Анатолій Задесенець і начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату Олександрійської районної ради Тетяна Старовойтова.

Подяку Кіровоградської обласної ради, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підвищення ролі органів місцевого самоврядування області, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування було оголошено секретарю Дівочепільської сільської ради Любові Маковецькій. Крім того, Грамоти та Подяки Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради були вручені кращим представникам професії – сільським та селищним головам, старостам, діловодам, секретарям та багатьом іншим.

Після завершення урочистої частини для присутніх заходу відбувся святковий концерт.