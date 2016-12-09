В Олександрії з вчорашнього вечора на дорогах працюють комунальники. Про це інформує сайт Олександрійської міської ради.

Так, вчора, 8 грудня, в місті почався дощ та мокрий сніг. З метою ліквідації льодових перешкод КП «Благоустрій» працює у цілодобовому режимі, згідно з графіком.

За інформацією відомства, наразі комунальники посипають протиожеледними матеріалами головні дороги за маршрутами автобусів, перехрестя, підйоми, тротуари у різних мікрорайонах міста.

Також працівники займаються сколом льоду, відкривають доступ до ливневих каналізацій, аби спускати талу воду.

Усі автобуси, які курсують по 28 маршрутах, вийшли на лінію відповідно до своїх графіків.