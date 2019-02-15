В Олександрії з`являться нові тимчасові «хитрячки»

Рішення про доповнення переліку дислокації тимчасових майданчиків для торгівлі на території міста виніс виконавчий комітет Олександрійської міської ради 14 лютого, повідомляє «Голос Громади».

Так, з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, впорядкування вуличної торгівлі та враховуючи прохання жителів мікрорайону Перемога, виконком запропонував міській раді прийняти рішення про дозвіл на розміщення тимчасової торгівлі за адресою вул. Миру, 40. Ухвала також пропонує доручити справляти плату за ринкові послуги на даному об`єкті та надати інші відповідні повноваження комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок». Як було зазначено на засіданні виконкому, на майбутньому торгівельному «п`ятачку» за даною адресою зможуть розміститися близько ста перемозьких (або інших) продавців.

Ще одне рішення, яке теж стосувалося тимчасової торгівлі «open air», ухвалив виконком: це про погодження одному з місцевих підприємців торгівлі живими квітами до весняних свят з 4-го по 10-те березня цього року в Олександрії за адресами пр.Соборний, 11 (біля супермаркету «Фуршет»); перехрестя вул.Братської та Г.Усика; перехрестя вул. Софіївської та пр.Соборного; вул.6Грудня, 137 (біля павільйону «Оптовичок»).