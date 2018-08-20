В Олександрії з’явилась «Авто Євро Сила»

В суботу, 18 серпня, в Олександрії відкрився осередок об’єднання власників авто на європейських номерах. Про це на своїй сторінці повідомив місцевий мешканець Денис Куліда інформує Голос Громади.

Авто Євро Сила в Олександрії знаходиться за адресою: вулиця Григорія Усика, 47 в сервісному центрі «Водолій».

Рух, за інформацією з офіційного сайту, виступає за доступне ввезення та розмитнення вживаних автомобілів з Європи в Україні.

Додамо, що 5 серпня в Олександрії відбулась акція на підтримку вказаних ініціатив, участь у якій взяло близько 30 водіїв зі своїми транспортними засобами, що зареєстровані в Європі, так званими євробляхами.