В Олександрії з’явиться мобільна сцена для виступів

Тендер на придбання професійної мобільної сцени для виступів оголосили у вівторок, 25 вересня, на сайті публічних закупівель Prozorro.

Сцена повинна мати розмір 8х10 метрів, ажурний дах, а в комплекті до сцени входить одяг та тент на дах . Подіум сцени має складатися із 40 столів розміром 1х2 м. Також в комплекті має йти двоє сходів зі сталі.

Сцена буде використовуватися для проведення театральних та концертних заходів.

Пропозиції приймаються до 12 жовтня, а аукціон відбудеться 16 жовтня. Очікувана вартість становить 460 тисяч гривень та може бути зменшена в результаті торгів.

Замовником виступає управління культури і туризму Олександрійської міської ради.