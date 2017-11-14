В Олександрії з’явиться сучасний футбольний майданчик

На Кіровоградщині незабаром планується облаштувати десять сучасних футбольних майданчиків. Таку інформацію повідомив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко учора, 13 листопада, під час апаратної наради.

Як зазначив посадовець, на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу в регіонах України держава виділяє 270 мільйонів гривень.

Серед районів, у яких планується облаштувати за цією державною програмою 10 футбольних полів зі штучним покриттям є і Олександрія (Олександрійський профліцей) та Олександрійський район.

Сергій Коваленко звернувся до керівників вищевказаних територій передбачити на реалізацію зазначених проектів відповідне співфінансування.