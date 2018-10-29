В Олександрії з`явився маніяк?

Минулого тижня жителька Олександрії зазнала жорстокого нападу невідомого чоловіка, який заподіяв їй тілесні ушкодження. Про це «Голосу Громади» розповіли в Олександрійському відділі поліції. Подія сталася в районі Покровської площі у темну пору доби (близько 24-ї години). Внаслідок отриманих побоїв вона потрапила до лікарні.

Зі слів жителів будинку на площі Покровській, де проживає потерпіла, а також інших її знайомих, «Голосу Громади» стало відомо, що жінка, вік якої за 50 років, того вечора поверталася з роботи, де працювала у другу зміну. Невідомий напав на неї на зупинці громадського транспорту і скориставшись тим, що навкруги було безлюдно, схопив жінку і силоміць поволік на найближчий пустир. Там він її спочатку побив, а потім примушував роздягтися. Потерпіла спочатку чинила опір та кликала на допомогу, але нападник став душити її за горло, вимагаючи,щоб вона перестала кричати, від чого його жертва стала втрачати свідомість. Таким чином від домігся того, що вона роздяглася, але здійснити сексуальне насильство не зміг. Тоді він змусив стати її навколішки, нахилити голову до землі і в такому положенні не рухатись, рахуючи до тридцяти. Під страхом фізичної розправи жінка підкорилася, а злочинець протягом цих тридцяти секунд розтанув у темряві…

Якихось особливих прикмет нападника постраждала не запам`ятала: було занадто темно, до того ж у злочинця на голові був накинутий каптур (капюшон). Крім побоїв, жінка також зазнала і матеріальних збитків: поки злочинець тягнув її на пустир, вона загубила свою сумку. Можливо, її підібрав цей же нападник, але конкретно про це не йдеться. Злочин кваліфікований, як заподіяння тілесних ушкоджень, відповідно чому поліцією відкрито кримінальне провадження.