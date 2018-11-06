В Олександрії з’явився ще один ринок

По вулиці 6-го Грудня біля АТБ маркету нещодавно був збудований ринок.

Проте не всі торговці, які раніше здійснювали реалізацію харчових продуктів та інших товарів широкого вжитку уздовж прохожої частини вулиці та біля магазинів й павільйонів по вулиці 6-го Грудня наразі виявили бажання змінити своє “робоче” місце на нове. “Базарчик” вже працює понад місяць і жителі мікрорайону мають змогу тепер купувати продукти не з імпровізованих столиків, а інколи, й взагалі із настилу на землі, як того вимагають елементарні санітарні норми – з прилавків.

Як зазначили деякі продавчині, не всім зараз зручно міняти місце розташування, адже постійні покупці вже звикли саме до колишнього розташування.

Нагадаємо, що минулого року подібний ринок також був облаштований на центральному проспекті міста, біля торговельного центру “Гірник”.