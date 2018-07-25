В Олександрії за борги продадуть приміщення магазину

Нежитлове приміщення площею 66,8 кв. м, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, виставили на продаж 23 липня, в системі торгів арештованим майном – СЕТАМ. Раніше в приміщення, що знаходиться за адресою Кіровоградське шосе, будинок 133, розміщався продовольчий магазин «Лолита».

Наразі, на майно накладений арешт і воно буде реалізовано на торгах, що відбудуться 22 серпня. Стартова ціна становить 426 985 гривень, а крок аукціону 8 539 гривень.