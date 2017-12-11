В Олександрії зафіксовано випадок африканської чуми свиней

Минулої середи, 6 грудня, від командування військової частини, що знаходиться в м. Олександрії, до Олександрійського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що в підсобному господарстві загинуло 35 голів свиней різних вікових груп.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

За результатами дослідження було виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней. Станом на сьогодні в підсобному господарстві військової частини було проведене безкровне умертвіння, спалювання та захоронення трупів тварин у кількості 66 голів (38 голів – падіж, 28 голів – умертвіння).

“Проводяться заходи, передбачені рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, а саме: встановлено 1 карантинний пост, здійснюється очищення приміщення, дезінфекція, дезінсекція, дератизація та подвірні обходи в зоні спостереження з метою з`ясування епізоотичної ситуації та обліку поголів’я. Більше випадків загибелі та захворювання свиней, як в особистих господарствах так і в колективних, на території міста та району не зареєстровано”, – йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.