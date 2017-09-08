В Олександрії зафіксували випадок ботулізму

7 вересня до Олександрійської центральної районної лікарні звернувся чоловік, якому встановили попередній діагноз – ботулізм.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Перші ознаки недуги з’явились 4 вересня, через 3 дні після вживання в їжу в’яленої риби (лящя) .

Перебіг захворювання на ботулізм лікарі ставлять як середній. Наразі хворого направлено для госпіталізації до Кіровоградської обласної лікарні.

Доставка крові для проведення діагностичного дослідження в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” запланована на 08.09.2017 року.

Наразі спеціалісти продовжують санітарно-епідеміологічне розслідування.