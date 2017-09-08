В Олександрії зафіксували випадок ботулізму

7 вересня до Олександрійської центральної районної лікарні звернувся чоловік, якому встановили попередній діагноз – ботулізм.
Про це повідомляється на сайті Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Перші ознаки недуги з’явились 4 вересня, через 3 дні після вживання в їжу в’яленої риби (лящя) .
Перебіг захворювання на ботулізм лікарі ставлять як середній. Наразі хворого направлено для госпіталізації до Кіровоградської обласної лікарні.
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Доставка крові для проведення діагностичного дослідження в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” запланована на 08.09.2017 року.
Наразі спеціалісти продовжують санітарно-епідеміологічне розслідування.