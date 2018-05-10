В Олександрії загорілося сміття

8 травня рятувальникам довелося двічі виїздити на гасіння пожеж, які сталися в Олександрії. Про це повідомила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так по вулиці Кільцевій довелося гасити сміття на відкритій ділянці площею 300 м2 . Цього ж дня 10 м² очерету загорілося на вул. Луговій.

Служба порятунку закликає усіх бути обережними та відповідальними, а також пам’ятати, що у вітряну суху погоду досить найменшої іскри, щоб розгорілось велике полум’я, що безжально знищить на своєму шляху усе живе.