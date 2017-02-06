В Олександрії певні заклади соціальної сфери мають проблеми з електропостачанням. Про це під час апаратної наради повідомив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко.

За словами посадовця, в Долинському, Новгородківському, Голованівському, Гайворонському, Благовіщенському, Олександрійському районах та в містах Кропивницький та Олександрія є заклади, де схеми внутрішнього електропостачання струмоприймачів не відповідають вимогам для гарантованого рівня надійності електропостачання.

До списку увійшли також Олександрійська ЦРЛ та автономні шкільні котельні Олександрії.

Коваленко звернув увагу також на те, що перебої з електропостачанням можуть становити небезпеку – зокрема для пацієнтів лікарень та учнів, тому дане питання потрібно вирішити в найкоротші строки.