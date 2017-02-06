В Олександрії певні заклади соціальної сфери мають проблеми з електропостачанням. Про це під час апаратної наради повідомив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко.

За словами посадовця, в Долинському, Новгородківському, Голованівському, Гайворонському, Благовіщенському, Олександрійському районах та в містах Кропивницький та Олександрія є заклади, де схеми внутрішнього електропостачання струмоприймачів не відповідають вимогам для гарантованого рівня надійності електропостачання.

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До списку увійшли також Олександрійська ЦРЛ та автономні шкільні котельні Олександрії.

Коваленко звернув увагу також на те, що перебої з електропостачанням можуть становити небезпеку – зокрема для пацієнтів лікарень та учнів, тому дане питання потрібно вирішити в найкоротші строки.

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