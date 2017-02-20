Сьогодні, 20 лютого 2017 року з нагоди третьої річниці трагічних подій на Майдані Незалежності на центральній площі Олександрії зібралися небайдужі жителі міста, щоб запалити свічку пам’яті про тих, хто віддав життя під час Революції Гідності 2014 року.

На захід зібрались як звичайні олександрійці, так і представники ЗМІ, місцеві політики та активісти громадських організацій, які принесли з собою лампадки та свічки. Саме з них було викладено напис «Небесна Сотня».

В кінці заходу загиблих згадали хвилиною мовчання та заспівали Гімн України. Заходи з нагоди Революції Гідності та в пам’ять про Героїв Небесної Сотні проводяться не вперше, адже олександрійці теж мають своїх Героїв та бережуть пам’ять про них.