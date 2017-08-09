В Олександрії запровадять послугу з патронату над дитиною

Відповідний проект рішення був опублікований на сайті Олександрійської міської ради, 8 серпня.

“Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини” – йдеться у проекті рішеня.

Даним проектом рішення передбачається затвердити порядок створення та діяльності сім’ї, патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Зазначимо, що така форма тимчасового сімейного виховання в Україні активно розвивається з 2016 року і дозволяє уникнути потрапляння дитини до інтернатних закладів. А патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом (Олександрійський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю, та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я під час перебування.