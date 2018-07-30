В Олександрії засудили уродженця Щасливого за таємне викрадення чужого майна

В листопаді 2017 року уродженець села Щасливе проникнув в приміщення, де знаходиться магазин через відчинене вікно на другому поверсі будівлі та викрав споживчих товарів на суму 1831 гривня 05 копійок. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

На шляху до вчинення протиправних дій зловмисник руками відкрутив гвинтовий замок та зняв металеву штабу, якою були зачинені дерев’яні двері магазину на першому поверсі та привласнив кілька пляшок пива, слабоалкогольні напої, вино, енергетичні напої, цигарки, сушену рибу різних сортів і марок та жувальні гумки.

У своєму рішенні,24 липня, суд взяв до уваги щире каяття затриманого та повне визнання вини, а також відшкодування нанесених своїми діями збитків і звільнив від відбування призначеного судом основного покарання, яке становило три роки за ґратами, з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік.