В Олександрії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки

До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про смерть 46-річної місцевої жительки.

Повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Жінці, з якою чоловік прожив більше 20 років у цивільному шлюбі, він завдав смертельного ножового поранення, за що тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Провівши ряд слідчо-розшукових заходів, поліцейські довели причетність до злочину її 46-річного співмешканця, хоча спочатку він категорично це заперечував. Зловмисника правоохоронці затримали та повідомили йому підозру в скоєнні кримінального правопорушення», – розповів начальник відділу поліції Сергій Котига.

Під час розпиття спиртних напоїв між подружжям виник конфлікт, в результаті якого цивільна дружина отримала ножове поранення, несумісне із життям. Чоловік зрозумівши, що накоїв, викликав швидку допомогу, але медики констатували смерть потерпілої.

За ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розпочате розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.