В Олександрії затримали грабіжників «за гарячими слідами»

Жертвою зловмисників стала 40-річна місцева жителька.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Двоє зловмисників 33-х та 20-ти років проникли до помешкання потерпілої та заволоділи коштами у сумі 10 000 гривень і двома мобільними телефонами.

«На пошуки зловмисників, які скоїли грабіж, були задіяні всі наряди, що працюють у місті. Під час проведення слідчо-розшукових дій працівники поліції встановили осіб, причетних до кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві мешканці. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов.

Грабіжникам відповідно до ч. 3 ст. 186 ККУ загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.