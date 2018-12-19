В Олександрії затримали ліфтового крадія

Олександрійські поліцейські викрили місцевого жителя, який здійснював крадіжки коштовних деталей в ліфтах багатоповерхівок.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції в Кіровоградській області.

У результаті проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що викрадачем є раніше судимий 36-річний чоловік.

Злодій проникав до технічних приміщень з обслуговування ліфтів у багатоповерхівках, від’єднував механізм від електроживлення та діставав гальмівні котушки з мідними дротами.

Також встановлено причетність чоловіка до викрадення майна з однієї з комор у багатоповерхівці.

Наразі проводиться розслідування та вирішується питання про повідомлення особі підозри.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.