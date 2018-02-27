В Олександрії затримали молодиків, котрі викрали автомобіль

В Олександрії з території приватного домоволодіння був скоєний угон автомобіля вітчизняного виробництва.

Подія трапилася в ніч на понеділок. Повідомляє управління поліції охорони в Кіровоградській області.

Так о першій годині ночі наряд поліції охорони на логістичний пристрій «ЦУНамі» отримав повідомлення про викрадення авто. Після виїзду за вказаною адресою Неподалік, між багатоповерхівками, правоохоронці помітили легковик, який за описом був схожий на викрадений.

“Поліцейські наздогнали та зупинили автомобіль. В салоні транспортного засобу виявилося розбитим вікно з боку водія та знаходилося двоє юнаків. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Олександрійського відділу поліції. Особи порушників встановили, ними виявилися місцеві мешканці, 19 та 18 років”, – йдеться у повідомленні на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

За даним фактом проводиться перевірка, наразі зловмисникам інкримінують правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).