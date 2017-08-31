В Олександрії затримали «шамана»

Сьогодні вранці на центральній площі міста муніципальна поліція затримала чоловіка, який прийшов палити жертовник. Свідками події стали також кореспонденти Голосу Громади.

На місце події прибули представники муніципальної поліції, які запропонували чоловікові покинути площу. У відповідь чоловік дістав предмет, схожий на саморобний кинджал і почав погрожувати. Зазначимо, що при собі «шаман» мав три “кинджали”, 2 предмети, схожих на ніж та один предмет, схожий на скальпель.

Як зазначає «Моя Олександрія», затриманого передали Національній поліції.