В Олександрії затримали викрадачів іграшок з головної ялинки міста (СКРІН)

Сьогодні, 27 грудня, біля 5-ї години ранку камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків, які подолали огорожу навколо ялинки та почали цупити новорічні прикраси, якими вона прикрашена.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.
Працівники Нацполіції затримали злочинців та повернули вкрадене.
На порушників чекає визначення міри покарання відповідно до законодавства.
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