В Олександрії затримали викрадачів іграшок з головної ялинки міста (СКРІН)

Сьогодні, 27 грудня, біля 5-ї години ранку камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків, які подолали огорожу навколо ялинки та почали цупити новорічні прикраси, якими вона прикрашена.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Працівники Нацполіції затримали злочинців та повернули вкрадене.

На порушників чекає визначення міри покарання відповідно до законодавства.

