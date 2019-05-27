Рішенням Олександрійської міської ради від 10 травня 2019 року №733 затверджено Програму покращення умов обслуговування платників податків м.Олександрії та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів на 2019 – 2021 роки.

Ініціатором і розробником програми є Головне управління ДФС у Кіровоградській області.

Головне завдання Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області – максимальне наповнення бюджетів всіх рівнів шляхом застосування ефективних методів адміністрування податкових платежів, спрямованих на запобігання ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань.

Програма діятиме в напрямку створення комфортних умов для платників податків, забезпечення зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників, а також підвищення рівня добровільної сплати податків. Зокрема, мова йде про покращення якості послуг, що надаються платникам податків під час розсилки податкових повідомлень про сплату таких місцевих податків, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельний податок, проведення широкої масово-роз’яснювальної роботи щодо необхідності своєчасної сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів.

Таким чином, основною метою Програми є забезпечення максимального поповнення в 2019-2021 роках місцевого бюджету м.Олександрії за рахунок добровільної сплати податкових зобов’язань з місцевих податків і зборів.

Виконання Програми дозволить досягти стабільного забезпечення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів, в тому числі і місцевого; покращення адміністрування податків і зборів, оперативного контролю за сплатою місцевих податків, у тому числі шляхом упередження росту податкового боргу та кількості боржників.

Під час виконання Програми протягом 2019-2021 років передбачається залучити з місцевого бюджету 200 тис. грн.

Фінансове забезпечення заходів здійснюватиметься у межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Найбільші боржники, що мають заборгованість по сплаті податків до бюджету по Олександрійському управлінню ГУ ДФС у Кіровоградській області станом на 17.05.2019 року

Знам’янський район

Військова частина №А-1201 – 2656,8 тис.грн. Філія «Знам’янський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» – 592,4 тис.грн.

Олександрівський район

ДП «СГ підприємство ДКВС України (№104) – 1059,1 тис.грн. ДП ДГ «Ставидлянське» КДСГДС НААН – 776,5 тис.грн.

Олександрійський район

ТОВ «Хімвіськпром» – 861,7 тис.грн.

Онуфріївський район