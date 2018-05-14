В Олександрії завершилася кампанія декларування доходів

Кампанія декларування доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню, добігла кінця. Чотири місяця олександрійці декларували свої минулорічні статки, з яких під час виплати не був утриманий податок на доходи. Інформує Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

За період січня – квітня 2018 року по м.Олександрія та Олександрійському району подано Декларацію про майновий стан і доходи 1913 громадянами на загальну суму 32,3 млн.грн. Податок на доходи фізичних осіб склав 3,3 млн.грн.

Як і торік, найбільш активними декларантами є громадяни, які мають власні земельні ділянки, обробляють їх та реалізують власно вирощену сільськогосподарську продукцію (одноосібники). Ними було подано 1149 декларацій на загальну суму 10,2 млн.грн. та відповідно нараховано 1,8 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Інша чисельна категорія декларантів – громадяни, які отримали в 2017 році спадщину або майно за договорами дарування. Такими декларантами подано 231 декларацію на загальну суму доходу 17,5 млн.грн., до сплати їм нараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 925,0 тис.грн.

Громадянами, які отримали інвестиційні доходи від продажу корпоративних прав (частки в статутному фонді тощо) та цінних паперів подано 26 декларацій на суму 232,2 тис.грн., нараховано податок 42,0 тис.грн.

Орендарі водного фонду подали 18 декларацій на суму 156,0 тис.грн. (податок на доходи – 28,0 тис.грн.); громадяни, які отримали доход у вигляді додаткового блага (прощений борг за кредитами банківських установ) – 16 декларацій на суму 200,1 тис.грн. (ПДФО – 36,1 тис.грн.); самозайняті особи (нотаріуси, адвокати) – 27 декларацій на суму 916,1 тис.грн. (ПДФО – 165 тис.грн.); громадяни, які отримали доход від продажу рухомого та нерухомого майна – 14 декларацій на суму 2,1 млн.грн. (ПДФО – 102,3 тис.грн.); громадяни, які отримали доход від надання майна (житла) в оренду – 41 декларація на суму 662,0 тис. грн. (ПДФО – 119,1 тис.грн.); інші декларанти – 391 декларація на суму 332,6 тис.грн. (ПДФО – 60,0 тис. грн.).

За підсумками цьогорічної кампанії декларування в м.Олександрія та Олександрійському районі мільйонерів не виявилося.

Загалом же по Україні доходи у розмірі понад 1 млн.грн. задекларували 4063 платники. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 16%, або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 млрд.грн.

За словами очільника ДФС України Мирослава Продана, найбільшу кількість мільйонерів – 2270 платників – складають громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188. Водночас наймолодшому платнику податків виповнилося 7 років (м. Черкаси), а найстаршому – 99 років (м. Київ).

«Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в м. Києві – 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська – 299, Дніпропетровська – 269, Київська – 275 та Одеська – 207 області», – повідомив Мирослав Продан.

Якщо для громадян, доходи яких підлягали обов’язковому декларуванню, термін подання декларацій закінчився 2 травня, то платники, які мають право скористатися правом на податкову знижку, подають декларацію за 2017 рік до 31.12.2018 року.