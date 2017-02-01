У зв’язку з ускладненням ситуації на Сході України Авдіївка, яка залишилася без води, електроенергії і тепла, знаходиться під загрозою гуманітарної катастрофи. Її мешканців евакуюють у терміновому порядку.

З огляду на це олександрійців закликають надати посильну допомогу жителям Авдіївки, які зараз потребують генераторів, теплого одягу, ковдри, продуктів харчування, медикаментів (противірусні препарати і вітаміни), свічок, ліхтариків, батарейок, сірників, дизельного палива та ін.

Як повідомляє прес-служба міської ради, в Олександрії відкритий пункт прийому гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки.

Звернутися за додатковою інформацією можна до радника міського голови з питань надання допомоги учасникам АТО Стадниченка Володимира за тел.: 0967178465; 0977890417.