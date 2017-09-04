В Олександрії жінка звела рахунки з життям

Вчора, 3-го вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення трупу жінки у пров. Кармелюка.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 39-річної місцевої жительки. Жінка покінчила життя самогубством через повішання.

Провівши попередній огляд трупу, поліцейські на виявили слідів насильницької смерті. Передсмертної записки правоохоронці також не знайшли.

За словами близьких, жінка неодноразово повідомляла про свої суїцидальні наміри.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) із позначкою “самогубство”.