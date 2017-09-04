В Олександрії жінка звела рахунки з життям

Вчора, 3-го вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення трупу жінки у пров. Кармелюка.
Про це повідомляють «Олександрійські новини».
Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 39-річної місцевої жительки. Жінка покінчила життя самогубством через повішання.
Провівши попередній огляд трупу, поліцейські на виявили слідів насильницької смерті. Передсмертної записки правоохоронці також не знайшли.
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За словами близьких, жінка неодноразово повідомляла про свої суїцидальні наміри.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) із позначкою “самогубство”.