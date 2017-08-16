В Олександрії жителі власноруч розмалювали під’їзд будинку, аби в “очі не кидалася відсутність ремонту”

За прикладом місцевого любителя-художника Сергія Бабенка, про незвичне хобі якого нещодавно розповідав Голос Громади, жителі однієї з багатоповерхівок м. Олександрії також вирішили прикрасити свій будинок, розмалювавши двері під’їзду та приміщення, де мешканці залишають свої велосипеди, різнокольоровими квітами.

Зважаючи, що зовнішній вигляд під’їзду будинку, що по вул. Садовій має не досить привабливий вигляд – облущені стіни з частково пошкодженою плиткою, купа наклеїних оголошень, – мешканка цього під’їзду вирішила виправити ситуацію і розмалювала металеві двері різнокольоровими квітами.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповіли мешканці будинку, адже з самою художницею не вдалося поспілкуватися – за словами сусідів, жінка з сім’єю наразі перебуває у відпустці за межами Олександрії.

“У двох під’їздах нашого будинку був зроблений косметичний ремонт, а сам будинок майже сорок років не ремонтувався” – розповідає мешканка будинку, – “ззовні облущилася плитка, покрівля ганку під’їзду покрилася мохом, та ще й ці оголошення, коли вже не вистачає місця на дошці, їх клеять прямо на стінці під’їзду. Одним словом – вигляд не найкращий” – продовжила жінка розповідь.

На питання, хто допомагав художниці прикрашати під’їзд, сусіди розповіли, що жінка самотужки працювала: “Спочатку були розмальовані лише одні двері, але згодом, для завершеності «полотна», вона розфарбувала і двері приміщення, де люди залишають велосипеди. Тепер квіти, а не пошарпаний вигляд та відсутність ремонту в під’їзді “кидаються в очі”, коли ви підходите до нашого будинку”.

Дивлячись на те, як мешканці небайдуже ставляться до зовнішнього вигляду свого будинку, ймовірно, що найближчого часу цей будинок повністю набуде нового вигляду.