В Олександрії живуть принаймні шестеро «віртуальних» дітей

Як повідомляв раніше «Голос Громади», в Олександрії службою у справах дітей Олександрійської міської ради протягом декількох минулих років виявлено 12 неповнолітніх, які від самого народження не зареєстровані батьками у відділі реєстрації актів цивільного стану. Тобто ці діти (а деякі з них вже досягли підліткового віку) не мають свідоцтва про народження, не відвідують школи і дитсадки тощо, що є кричущим порушенням цілої низки державних законів. Одним словом, вони ніби і є, а за законодавством – наче й не існують. Зазвичай це діти ромської (циганської) національності, з неповних родин.

В результаті спільної роботи згаданої служби та відділу РАЦС на даний час вдалося повернути у загальноприйняті «людські рамки» вже шестеро дітей. Чергову справу одного з них, циганського хлопчика на ім`я Ян, який народився 13 років тому і досі жив у «паралельному світі», не маючи про своє народження жодного підтверджуючого папірця, розглядав виконком на засіданні 21 березня. Засідання вирішило клопотати перед РАЦС про реєстрацію дитини. Відомості про матір є, дата народження дитини – 18 січня 2006 р., дані про батька відсутні, отож прізвище хлопцю присвоять материне, а по батькові – зі слів матері. Клопотання подається на підставі дубліката медичного свідоцтва про народження, виданого 1.03.2019 року.

Ще шестеро таких олександрійських дітей (за даними служби) проживають «поза законом». А можливо, насправді їх і більше…