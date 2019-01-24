В Олександрії зі снігового замету діставали карету швидкої з вагітною жінкою

За період негоди, що вирувала у Кіровоградській області з 22 по 24 січня рятувальники надали допомогу 231 водію транспортних засобів, які опинились на складних ділянках доріг.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Рятувальники області 100 разів прибували на допомогу. Загалом було вилучено 169 одиниць техніки.

У місті Олександрія застрягла карета швидкої допомоги, яка везла вагітну жінку до лікарні. Також, серед відбуксированого автотранспорту на території області були 119 вантажних автомобілів, 51 легковик, 2 рейсові автобуси та 1 випадок транспортування хворої дитини до ЦРЛ.

До рятувальних дій залучалось 98 одиниць техніки та 369 чоловік особового складу У ДСНС України у Кіровоградській області.

Наразі рятувальники продовжують працювати та надавати допомогу вадіям застряглих транспортних засобів.

