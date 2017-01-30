В Олександрії злочинці пів ночі намагалися обікрасти магазин

У ніч з п’ятниці на суботу, 28 січня, невідомі обікрали продовольчий магазин по вулиці Михайла Грушевського (колишня Чекістів) на розі будинків 45 та 47. Крадіжку виявили працівники магазину, коли прийшли на роботу вранці. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на власні джерела

Попередньо встановлено, що крадії близько 1 години ночі спочатку намагалися потрапити до магазину через вікно, проте дана спроба виявилася невдалою. Після цього крадії почали розбирати покрівлю даху магазину, щоб потрапити всередину згори, проте не змогли подолати щільну міцну опалубку з дерев’яних дощок.

Але зловмисники все ж знайшли слабке місце магазину між дахом та стінами. Розібравши декоративну обшивку фронтону, зловмисники таки дісталися до магазину. Ймовірно, що один з крадіїв був невеликого зросту та худий, навіть схожий на дитину, що дозволило пролізти у таку невелику щілину.

Крадії поцупили з магазину виручку, дорогий алкоголь та продукти харчування. Магазин не обладнаний пультовою сигналізацією.

Це вже не перша крадіжка у даному магазині. Кілька років тому невідомі вже проникали до цього приміщення через вікно, яким не змогли скористатися цього разу. Незважаючи на це, ні власники, ні орендарі магазину не подбали про встановлення охоронної сигналізації.