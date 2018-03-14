В Олександрії зловмисники завдали шкоди “Укртелекому” більш ніж на 100 тис грн

За минулу добу в Олександрії було скоєно 9 крадіжок кабелю зв’язку “Укртелекому”. Крадіжки були здійснені за наступними адресами: вул. 8-го Березня; вул. Г. Сокальського, 35; вул. Садова, 31-33 а; вул. Садова, 33 а; 37, вул. О. Скічка, 7-31; пр-т. Будівельників, 35-37; вул. Садова, 33; вул. Сокальского, 35. Крім цього зафіксовані 4 факти крадіжок кабелів зв’язку з ПАТ «Кіровоградобленерго» по вулиці Першотравнева та проспекті Соборний.

Про це повідомляє “Репортер”.

За підрахунками спеціалістів компанії «Укртелекому» було завдано збитків більш ніж на 100 тисяч гривень. Вартість викраденого у ПАТ “Кіровоградобленерго” становить 150 тис. грн.