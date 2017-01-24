В Олександрії значно знизився рівень захворюваності на грип

На третьому тижні в області продовжується закономірна тенденція до зниження захворюваності на ГРІ та грип. Всього за минулий тиждень захворіло 4350 осіб, з них 53% дітей. Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

За інформацією відомства, наразі епідемічна ситуація з грипу та ГРІ в області відносно спокійна, а показник захворюваності не перевищив значення епідпорогу та знаходиться на рівні мінус 25,6 % до епідпорогу.

Крім цього, зареєстровано значне зниження захворюваності як в Олександрії, так і в інших великих містах області, зокрема Кропивницькому, Світловодську, Знам’янці та в районах. Разом з тим на 10-ти адмінтериторіях рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів відповідних територій (Новгородківський, Кіровоградський, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Долинський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Світловодський райони).

Летальних випадків захворюваності на грип та ГРІ не зареєстровано.