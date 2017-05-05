Нещодавно під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка відбулася робоча нарада з питань організації і проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім посадовців області на нараді був присутній директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов, а також представники регіональних структур СБУ, Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це інформує прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, основним питанням наради стала координації заходів із взаємодії усіх структур, які будуть задіяні під час проведення ЗНО в області.

За словами Анатолія Анісімова, наразі є кілька проблемних пунктів, на які потріно звернути увагу. Зокрема це кількість пунктів з проведення тестування, яких цього року буде набагато менше, при цьому кількість учасників на одному пункті має складати не менше 180 осіб. Усього в області діятиме 30 пунктів тестування, які буде зосереджено в 4 основних округах – Кропивницькому, Голованівському, Олександрійському та Новоукраїнському.

Також вже зараз треба зайнятися питанням організації підвезення учасників ЗНО до пунктів тестування, забезпечення супроводу автобусів правоохоронними органами, упорядкування паркувальних місць. Важливим питанням є і забезпечення правопорядку та медичного супроводу учасників тестування.

Наразі ж для участі в ЗНО на Кіровоградщині зареєструвалися 5737 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цього та попередніх років. Основна сесія ЗНО 2017 року розпочнеться 23 травня і завершиться 16 червня, додаткова відбудеться з 3 до 12 липня.