Ціни на гречку в олександрійських супермаркетах проаналізували учасники сторінки “Олександрійський прайс” в соціальній мережі Фейсбук.

Так, в спільноті повідомляється, що активісти відвідали ряд торгівельних закладів міста та дізналися про ціни на гречку на прилавках торгівельних закладів Олександрії. З’ясувалося, що найдешевше кілограм гречки коштує в супермаркеті АТБ – 28 грн. 65 коп. за кілограм. В інших місцях ціни виявились вищими за 30 гривень: Фуршет – 30, 60 грн., Маркетопт – 31,35 грн., Оптовичок – 31, 35 кг.

Крім цього, є різниця і у співвідношенні ціни та ваги. Так, в торгівельних мережах thrash та Файномаркет в наявності упаковки гречки по 800 грам, щоправда поміж собою ціна в них різниця. В Файномаркеті ціна за 800 грамів гречки становить 29, 65 грн, а в супермаркеті thrash – 27, 94 грн.