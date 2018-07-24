В Олександрії знайшли виконавця ремонтних робіт в приміщенні міського відділу поліції

Повідомлення про намір укласти договір на ремонт приміщення Олександрійського відділу ГУ НП в Кіровоградській області з ТОВ «МЕГАБУД БК», опублікували вчора, 23 липня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Виконавець робіт має до кінця 2018 року відремонтувати актовий зал, встановити енергозберігаючі вікна та нові двері, також провести ремонтні роботи на третьому поверсі будівлі та ізоляторів.

Замовником ремонтних робіт виступає Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Нагадаємо, що перші торги на ремонт приміщення правоохоронців, були відмінені 2 липня через відсутність бажаючих прийняти участь в тендері, другі торги відмінили вже 19 липня, але причина залишилась та ж – відсутність учасників аукціону.

В такому випадку законом дозволено застосування переговорної процедури закупівлі.