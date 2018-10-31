В Олександрії знесли прибудову, яка належить екс-головному архітектору Надії Мірошниченко

Вчора, 30 жовтня, виконавча служба розпочала виконання ухвали суду, щодо знесення добудови до багатоповерхівки за адресою, вул. Першотравневій, 51.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Олександрія Online”.

Прибудова, що належить екс-головному архітектору Олександрії,Надії Мірошниченко, суди всіх інстанцій визнали незаконною. Про завчасне повідомлення демонтажу будинку напередодні були розвішані оголошення.

Однак, знести відразу прибудову не вдалося через постійні сварки та протистояння власниці.

Згодом, будівельники розпочали працювати над демонтажем. Були зрізані ворота, демонтовано крівлю, добудови та металеву обшивку її другого поверху.

Весь час, на заході були присутні представники національної поліції, прокуратури, місцевої та обласної виконавчих служб.