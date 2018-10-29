В Олександрії знов горів житловий будинок

Минулого тижня, 28 жовтня, о 18:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Маршала Рибалко, м. Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

На місці події рятувальниками було встановлено, що горить 8 м2 покрівлі 1 м3 дров та 4 м2 побутового сміття в приміщені, яке розташоване в комплексі господарчих споруд на території приватного домоволодіння.

Силами вогнеборців о 18:42 пожежу було локалізовано та о 19:05 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 9 чоловіків особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.

Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.