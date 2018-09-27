В Олександрії знову ДТП. Постраждав водій мопеду

Сьогодні в ранці о 8:30 біля автозаправної станції ОККО трапилося ДТП. Інформує Голос Громади з посиланням на інформаційний портал АlexСiti.

Відомо, що під колеса автомобіля ГАЗель потрапив водій мопеда.

Картина відтворення аварії наступна: здійснюючи поворот ліворуч, водій ГАЗелі не переконався в безпеці маневру і не помітив мопеда, який рухався по вул. Куйбишева від заправки ОККО в сторону міста. В результаті автодорожньої пригоди водій мопеду опинився під колесами ГАЗелі. Постраждалого забрала швидка допомога, що прибула на місце пригоди для з’ясування наявності ушкоджень.